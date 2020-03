Durante a quarentena há quem arranje outras formas de passear o cão

Vakis Demetriou, residente na cidade de Limassol, no Chipre, encontrou uma forma criativa de passear o cão enquanto mantém as medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.

Num vídeo filmado pela filha na quarta-feira, o cão da família, Oliver, é visto a passear numa rua vazia preso pela trela a um drone. O equipamento é controlado por Demetriou diretamente da varanda de sua casa.

Na legenda do vídeo, publicado no Facebook, o homem escreveu: