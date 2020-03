Lidl Portugal contrata 500 trabalhadores para dar resposta à maior procura

O Lidl anunciou hoje que vai contratar 500 trabalhadores em Portugal para responder ao aumento da procura de bens decorrente do atual contexto em que o país se encontra, em estado de emergência devido à pandemia Covid-19.

"A empresa, consciente do seu papel na garantia do bem-estar social, está empenhada em unir esforços para não falhar com os portugueses, e por isso pretende reforçar as equipas das suas 258 lojas e dos seus quatro entrepostos, de norte a sul do país", refere a multinacional alemã em comunicado.

Além disso, acrescenta, está há várias semanas a trabalhar com os seus fornecedores e os vários parceiros da sua cadeia de valor para continuar a garantir o fornecimento de bens aos seus clientes.

"Temos implementado um conjunto de medidas para reforçar a segurança dos colaboradores, minimizando os riscos de contágio, nomeadamente: reforço do gel desinfetante em todas as lojas e entrepostos, reforço da limpeza de materiais e equipamentos, foi iniciada a instalação de uma estrutura acrílica nas caixas de pagamento, reduzindo o contacto físico, assim como a colocação de marcas no chão, assinalando a distância de segurança, na linha de caixa", sinaliza.

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis em https://empregos.lidl.pt



Os clientes estão a ser também sensibilizados para a adoção de boas práticas, apelando não só ao respeito por todos, como à manutenção de distância de segurança e ao pagamento por Contacless ou MB Way, em vez de dinheiro, acrescenta.

"As equipas têm feito a diferença ao trabalharem arduamente para garantir que os portugueses encontram nas nossas lojas tudo o que procuram, mas esta é uma época sem precedentes e por isso precisam de mais ajuda, pelo país", refere a diretora geral de Recursos Humanos do Lidl Portugal, Maria Román, citada na nota.

