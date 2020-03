Mais uma morte por Covid-19 em Portugal

O presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira anunciou esta sexta-feira a morte de uma pessoa no concelho vítima de Covid-19.

O anúncio foi feito por Humberto Leão de Brito na rede social Facebook:

Esta morte, que também já foi confirmada pela SIC, eleva para cinco o total de vítimas mortais por Covid-19 em Portugal.

O número de casos de Covid-19 em território nacional é de 785, 20 deles internados em Unidades Cuidados Intensivos.

OS NÚMEROS DO NOVO CORONAVÍRUS

A pandemia de Covid-19 já chegou a 182 países em todo o mundo e fez mais de 10 mil vítimas mortais.

Desde dezembro já foram contabilizados mais de 246 mil casos de infeção. Nesta altura, ainda há quase 150 mil casos ativos. Mais de 88 mil pessoas recuperaram.

Itália é o país do mundo onde a Covid-19 fez mais vítimas mortais: são mais de 3.400 mortos.

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM PORTUGAL

Portugal está desde as 00:00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

Conheça aqui as medidas do estado de emergência.

