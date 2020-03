Portugueses usam luvas mas deixam-nas espalhadas no chão

Os portugueses estão a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde sobre a Covid-19, como o distanciamento social.

Vão ao supermercado com materiais de proteção, luvas e máscaras, que depois abandonam no chão dos parques de estacionamento e dentro dos carrinhos de compras, como tem acontecido na Makro, em Alfragide, e no Continente da Amadora.

O ato não é higiénico para quem recolhe o lixo.

Veja também: