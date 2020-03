O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira medidas sociais como a renovação automática do subsídio de desemprego e a suspensão dos prazos de caducidade dos contratos de arrendamento.

António Costa falou no final de uma reunião do Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de Covid-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência.

