A partir da próxima semana todas as pessoas que entrem em território português vão ter de ficar 14 dias em isolamento.

A guerra contra o coronavírus faz-se também com medidas mais rigorosas de contenção para evitar contágios.

Portugal está a comprar material de proteção, ventiladores e monitores no estrangeiro. Nos próximos dias deve sair um avião do aeroporto de Beja para cumprir a promessa do Governo: de que na próxima semana haverá mais material para ser distribuído pelos hospitais evitando ruturas de stock.

