15 pessoas aguardam resultado do coronavírus na Casa de Saúde da Idanha

Há dez infetados com o novo coronavírus na Casa de Saúde da Idanha, em Belas, no concelho de Sintra. A instituição psiquiátrica e de reabilitação detetou o primeiro caso há uma semana, mas entretanto já foram confirmados mais nove. Há também, nesta altura, mais 15 pessoas a aguardar o resultado das análises, entre elas três profissionais de saúde.

A Autoridade de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo esteve no local e garante que estão asseguradas as condições de segurança para todos os outros doentes internados na Casa de Saúde de Idanha.

