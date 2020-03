Madeira prepara "medidas extraordinárias" de apoio a empresas e famílias

O Governo Regional da Madeira vai anunciar no domingo o primeiro conjunto de "medidas extraordinárias" de apoio às empresas e às famílias face à pandemia de covid-19, indicou este sábado o gabinete da presidência do executivo madeirense.

"As medidas vão ao encontro de algumas das propostas também sugeridas por empresários das diversas áreas mas, igualmente, por diversos setores da sociedade, na sequência de contactos estabelecidos pelos membros do Governo Regional com a banca, com a Associação Comercial e Industrial do Funchal e com outras entidades", refere o executivo em comunicado.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, liderado por Miguel Albuquerque, sublinha a necessidade de "alavancar a economia e garantir direitos sociais", procurando diminuir, "tanto quanto possível", o impacto da pandemia na população do arquipélago.

Segundo a nota, as medidas extraordinárias de apoio às empresas e às famílias serão apresentadas por videoconferência agendada para as 19:00 de domingo.

As autoridades de saúde da Madeira atualizaram na sexta-feira o número de casos positivos de covid-19 no arquipélago para sete, indicando que "todos estão estáveis" e têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão local desta doença, nomeadamente Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas. O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.



Veja também: