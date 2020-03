Notas do segundo período podem vir a contar como nota final

As notas do segundo período poderão vir a contar como nota final. Este é, de acordo com o jornal Expresso, um dos cenários possíveis para os professores darem a avaliação final.

Ou seja, a ponderação terá em conta o percurso do aluno até agora e se está ou não em condições de transitar de ano.

Outra hipótese é admitir, em alguns anos de escolaridade, as passagens administrativas.

Em relação às provas de aferição, o mais provável é não se realizarem.

As escolas em Portugal foram encerradas na segunda-feira devido à pandemia do novo coronavírus. O Governo vai reavaliar a suspensão de atividades letivas a 9 de abril.