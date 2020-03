Páscoa com missas sem presença de fiéis

Os bispos de Portugal dizem que as cerimónias da Páscoa não podem ter a presença de fiéis e que a alternativa é acompanhar a celebração através da televisão, rádio ou internet.

A partir da meia-noite deste sábado, há um decreto do Governo que proíbe, pelo menos até 02 de abril, as celebrações religiosas com aglomerados de pessoas.

