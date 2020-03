Colômbia regista primeira vítima mortal de Covid-19

A Colômbia confirmou a primeira vítima mortal do novo coronavírus, um taxista de Cartagena de Índias que morreu a 16 de março, e elevou para 210 o número de casos de Covid-19.

"As autoridades sanitárias confirmam que o paciente de Cartagena morreu de coronavírus", disse o Ministério da Saúde numa declaração à imprensa.

Na quarta-feira passada, as autoridades haviam informado que estavam a investigar a morte do taxista de 58 anos, uma pessoa com diabetes "não tratada" e problemas de hipertensão.

Apesar de o primeiro teste no taxista ter sido negativo, "três contcatos próximos do paciente deram positivo para Covid-19", o que levou as autoridades a realizar um segundo teste que também foi negativo por não ter sido realizado adequadamente, acrescentou o Ministério.

"Devido aos sintomas apresentados pelo paciente”, o “Instituto Nacional de Saúde (INS) decidiu manter a investigação aberta e um novo exame foi realizado que concluiu que o motorista estava infetado.

Entretanto, o Governo colombiano anunciou uma quarentena para bloquear a propagação do vírus.

A quarentena começará no dia 24 de março à meia-noite e terminará na segunda-feira, 13 de abril, às 00:00 horas.