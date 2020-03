Covid-19: Farense doa 100 mil euros para material e equipamento hospitalar

O Sporting Clube Farense anunciou este domingo a doação, em conjunto com empresas parceiras, de 100 mil euros ao Algarve Biomedical Center, dirigidos à aquisição de material e equipamento para o tratamento de doentes infetados com Covid-19.

"O Sporting Clube Farense, juntamente com empresas parceiras, doou na passada sexta feira 100.000 euros ao Algarve Biomedical Center para a aquisição de material e equipamento fundamental para o tratamento dos pacientes infetados com o Covid-19", informou o emblema algarvio, em comunicado divulgado nas redes sociais.

O clube de Faro encomendou também 10 monitores recomendados pela própria estrutura hospitalar, tidos como "basilares para a monitorização de pacientes ventilados", e 1.000 máscaras de proteção para os profissionais de saúde.

O Sporting Clube Farense salienta ainda que está em "contacto e articulação com a direção do Hospital do Algarve e Câmara Municipal de Faro com vista à utilização dos seus espaços nesta altura de necessidade premente".

O clube algarvio espera "apenas servir de exemplo e mote para a mobilização de outras entidades em torno da supressão das necessidades dos hospitais do país".