Empresa de Sintra está a produzir viseiras

Uma empresa do concelho de Sintra está a fazer milhares de viseiras com o objetivo de as doar a profissionais que precisem. A fábrica juntou-se a várias organizações e, neste momento, há centenas de pessoas em casa a montar estes objetos, que apesar de não serem certificados podem ajudar a evitar o contágio.

Na segunfa-feira vão ser entregues mil no hospital Amadora-Sintra.

