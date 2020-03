Facebook e Instagram vão limitar qualidade de transmissão de vídeos na Europa

As redes sociais Facebook e Instagram vão limitar temporariamente a qualidade de transmissão de vídeos, de modo evitar congestionamentos na internet na Europa e garantir o seu bom funcionamento durante a pandemia de covid-19.

"Para ajudar a limitar qualquer potencial congestionamento da rede, vamos reduzir temporariamente a taxa de 'bits' [o fluxo de transferência de dados] para vídeos no Facebook e Instagram na Europa", afirmou um porta-voz da Facebook, Inc., proprietária das duas redes sociais, num comunicado citado pela agência France-Presse.

A decisão é semelhante às já tomadas pela Netflix e pela Google.

A plataforma de 'streaming' Netflix anunciou na quinta-feira a decisão de reduzir as taxas de 'bits' em todos os seus serviços na Europa por um período de 30 dias.

Na sexta-feira, a Google afirmou que faria o mesmo para o seu serviço de vídeo, o Youtube.

Os gigantes tecnológicos norte-americanos cumprem assim o apelo feito pelo comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, na quarta-feira.

"As plataformas de 'streaming', as operadoras de telecomunicações e os utilizadores têm uma responsabilidade conjunta em adotar medidas para garantir o bom funcionamento da internet durante a batalha contra a propagação do novo coronavírus", vincou Thierry Breton na nota divulgada nesse dia.