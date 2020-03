Hospital do SAMS suspende serviços devido a surto interno de Covid-19

O Hospital do SAMS, em Lisboa, suspendeu este sábado grande parte dos serviços devido a um surto de coronavírus dentro do hospital, que afetou vários doentes e funcionários.



As urgências, a realização de exames e cirurgias e o serviço de consultas e exames foram suspensos.

Neste momento, toda a atividade do hospital está dedicada à assistência dos 26 doentes que ainda se mantêm internados.

