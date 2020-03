Praia de Copacabana deserta este domingo, no Brasil

A praia mais famosa do Brasil está , este domingo, deserta. Copacabana, no Rio de Janeiro é um dos locais preferidos dos cariocas, para lazer, desporto ou estar simplesmente com a família e amigos, em especial aos fins de semana.

Este domingo está vazia e com as autoridades a avisarem turistas e residentes das medidas de contenção.

Este sábado, o Governador de S. Paulo decretou uma quarentena de pelo menos duas semanas, a começar esta terça-feira, mas foi acusado pelo Presidente Bolsonaro de aproveitamento político.

O Brasil conta já com 18 mortos - a grande maior na região de São Paulo e mais de mil e 200 casos confirmados em todo o país.

