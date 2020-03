Antigo campeão olímpico diz que este é o pior vírus que já enfrentou

O sul-africano Cameron van der Burgh, campeão olímpico dos 100 metros bruços nos Jogos Londres 2012, está infetado com o novo coronavírus, e afirmou esta segunda-feira que o vírus, responsável pela pandemia de Covid-19, "é o pior" que já enfrentou.

"Lido com a Covid-19 há 14 dias. É o pior vírus que já enfrentei, apesar de ser uma pessoa jovem, saudável, e com pulmões fortes, pois não fumo e faço desporto", escreveu no Twitter o nadador, de 31 anos, que abandonou a alta competição em 2018.