Autoridades obrigadas a intervir por desobediência ao estado de emergência

Apesar do estado de emergência, há quem não esteja a cumprir as regras que determinam o afastamento social. Só este domingo a GNR deteve sete pessoas pelo crime de desobediência.

Houve também a necessidade de intervenção da polícia em locais onde muita gente se tinha juntado. Foram os casos do Santuário do Sameiro, em Braga, na marginal da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, ainda na marginal de Esposende e também na Mata do Choupal, em Coimbra.

Ainda assim, o ministro da Administração Interna afirma que a esmagadora maioria tem tido espírito de responsabilidade, civismo e solidariedade.

