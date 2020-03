Cancelada viagem do Papa a Malta

A viagem do Papa Francisco a Malta, marcada para 31 de maio, foi cancelada devido à situação global causada pela pandemia causada pelo novo coronavírus, responsável pela Covid-19, anunciou esta segunda-feira o Vaticano.

Num comunicado de imprensa, o Vaticano informou que essa visita foi cancelada até uma data a ser definida com as autoridades locais e eclesiásticas do país.

A viagem estava marcada para 31 de maio e, além da capital, La Valletta, Francisco também visitaria Gozo, a maior ilha de Malta.

Francisco seria o terceiro Papa a visitar Malta, depois de São João Paulo II, em maio de 1990, e Bento XVI, em abril de 2010.

A viagem a Malta havia sido a única oficialmente confirmada para este ano.

O arquipélago abriga 483.530 habitantes em 316 quilómetros quadrados, tornando-o o menor país da União Europeia e o mais densamente povoado.

Devido ao coronavírus, que na Itália causou mais de 5.000 mortes e 56.000 infetados, o Papa atualmente mantém a audiência geral na quarta-feira e a Oração do Angelus de domingo sem fiéis, mas com transmissão ao vivo por vários meios de comunicação.

Espera-se que o mesmo aconteça com todos os eventos planeados da Páscoa.

Francisco também não recebe grupos atualmente e está limitado a visitas de uma pessoa.

Veja também: