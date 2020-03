Competições de futebol em Espanha suspensas até autorização governamental

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Liga aprovaram esta segunda-feira a suspensão de todas as competições profissionais e não profissionais no país, devido à pandemia da Covid-19, explicando que só serão retomadas com autorização governamental.

Num comunicado divulgado pela Liga espanhola de futebol é referido que as competições profissionais vão continuar suspensas até que as autoridades considerem que é possível voltar a competir "sem riscos para a saúde".

Em relação ao futebol não profissional, a decisão é a mesma.

"A Comissão Delegada da RFEF aprovou hoje a suspensão de todas as provas não profissionais de futebol, futsal e futebol de praia até que o governo considere que se podem realizar sem qualquer risco para a saúde dos jogadores, treinadores, funcionários e adeptos", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

Atualmente, a Espanha é o segundo país europeu com mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus (33.089) e 2.182 já perderam a vida.

