PSP controla principais entradas para o centro do Porto

A Proteção Civil do Porto pediu ao Governo para ativar o plano distrital de emergência que deverá ser validado ainda esta segunda-feira face à pandemia de Covid-19.

No segundo dia em que Portugal está sob as novas regras de restrição na via pública, a PSP mantém vários pontos de controlo nas principais entradas para o centro da cidade.

