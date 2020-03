Prédio de serviços do Governo regional da Madeira está isolado

Um funcionário da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas está infetado com Covid-19, o que obrigou as autoridades de saúde da Madeira a fechar o prédio e a colocar em isolamento todas as pessoas que trabalham no edifício.

São perto de 500 pessoas em vários serviços do Governo regional.

Além das obras públicas, funcionam neste local a empresa pública que gere os bairros sociais e a secretaria regional do Ambiente.

Esta é a segunda fez que é necessário isolar um edifício. O primeiro foi o hotel onde foi estava hospedada uma turista holandesa, o primeiro caso registado de Covid-19 na Madeira

Veja também: