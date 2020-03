Proteção Civil do Porto pede ativação do plano de emergência municipal

A Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto pediu para ativar o plano de emergência municipal face à pandemia do novo coronavírus. Já recebeu o parecer favorável do Ministério da Administração Interna e a ativação deve ser oficializada esta segunda-feira.

