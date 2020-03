Aulas das casas dos professores para as casas dos alunos

Do primeiro ciclo, ao secundário e até no ensino universitário, as técnicas dos professores sofreram necessariamente uma mudança.

Com as escolas fechadas, devido à pandemia do coronavírus, a solução passa pelas aulas e apoios online, só que mesmo essas não são fáceis de executar.

É preciso ter as ferramentas que o permitam, nestes casos as melhores plataformas que deixem o ensino passar das casas dos professores para as casas dos alunos.

