Comissão Europeia alerta para falsos medicamentos na Internet

A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, diz que o cibercrime aumentou na União Europeia e avisa para os perigos da desinformação e das vendas fraudulentas de falsos medicamentos e curas na Internet.

"Se for desenvolvida uma vacina contra o coronavírus, o vosso Governo e as instituições públicas no geral irão anunciá-lo".