Cruzeiro atracado em Génova transformado em hospital

A falta de camas nos hospitais no Norte de Itália está a obrigar as autoridades a criarem hospitais em tempo recorde e a transformar estruturas que possam acolher doentes com coronavírus.

Em Génova há um navio cruzeiro atracado, o MSC Splendida, com 25 quartos prontos a receber doentes que não precisem de estar nos cuidados intensivos.

Veja também: