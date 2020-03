Portugal não vai suportar custos de repatriamento dos passageiros de cruzeiro

Já começou a operação de repatriamento dos passageiros do navio de cruzeiro atracado, desde domingo, em Lisboa.

No navio estão representadas 38 nacionalidades, mas a maioria é proveniente da União Europeia, do Reino Unido, do Brasil e da Austrália.

O ministro da Administração Interna já esclareceu que Portugal não terá de suportar os custos desta operação.

