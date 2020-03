Trump quer EUA a voltar à normalidade até à Páscoa

O Presidente dos Estados Unidos disse esta terça-feira que gostaria de ver o país voltar à normalidade, com igrejas "cheias a transbordar", até 12 de abril, domingo de Páscoa, apesar de os especialistas apontarem para depois.

"Gostaria de ter o país aberto e em funcionamento para a Páscoa", disse Donald Trump, em entrevista à cadeia Fox News, numa altura em que 44 mil norte-americanos estão infetados com o novo coronavírus (covid-19) e 544 morreram.

"Isto tem sido muito doloroso para o nosso país e desestabilizou-nos muito. Temos de voltar ao trabalho", acrescentou.

A 19 dias do domingo de Páscoa e numa altura em que muitos estados acabam de impor uma quarentena aos seus habitantes para conter a propagação a pandemia da covid-19, Trump insistiu que é preciso reativar a economia.

"Na minha opinião, vai morrer muito mais gente se permitirmos que isto continue", acredita o presidente, referindo-se ao aumento do desemprego e à ruína financeira de alguns negócios, que provocarão "milhares de suicídios" se o país continuar paralisado.

Ou seja, "a cura pode ser pior do que o problema", opinou, recordando que todos os anos "se perdem milhares e milhares de pessoas por causa da gripe e o país não fecha por isso".

Numa entrevista emitida mais tarde, e depois de ter sido criticado por avançar com uma data descabida do ponto de vista da contenção sanitária, Trump justificou por que apontou o 12 de abril: "O domingo de Páscoa é uma data muito importante para mim e, pensei, não seria genial ter todas as igrejas cheias?".

As autoridades sanitárias indicam que o pico de contágio ainda tardará a chegar aos Estados Unidos e que é possível que coincida com a Páscoa.Manter as medidas de isolamento depende dos governadores de cada estado, o que, potencialmente, poderá instaurar o caos, se alguns deles decidirem seguir as recomendações de Donald Trump.

O Presidente recomendou o teletrabalho e o ensino à distância, e que se evitem bares e restaurantes e reuniões com mais de 10 pessoas, até 30 de março.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

