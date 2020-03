O Presidente do Brasil falou a noite passada à nação para contrariar as autoridades de saúde do país.

Jair Bolsonaro critica o fecho de escolas e do comércio, atacou os governadores que optaram por fazê-lo e pede o regresso à normalidade apesar do aumento de número de casos de infeção por coronavírus.

Discurso de Bolsonaro foi recebido com profundo descontentamento em cidades com o Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja também: