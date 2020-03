"Sondagem mostra que portugueses estão bem cientes do que se está a passar"

De acordo com a sondagem, os portugueses estão satisfeitos com o estado de emergência, decretado pelo Presidente da República face à pandemia do novo coronavírus.

Bernardo Ferrão da SIC diz que a sondagem mostra que os portugueses estão cientes daquilo que se está a passar e disponíveis para fazer mais sacrifícios.

