Um caso confirmado de Covid-19 na residência do Papa 

Esta quarta-feira, foi confirmada a existência de uma pessoa infetada com Covid-19 na residência papal, na Cidade do Vaticano.

O doente foi encaminhado para um hospital italiano.

De acordo com fontes do Vaticano, há cerca de 75 pessoas a morar na residência do Papa. Neste momento, estão confirmados quatro casos de coronavírus no Vaticano.

Os números do coronavírus em Itália

Itália registou nas últimas 24 horas mais 683 mortes, fazendo subir o número total para 7.503, informou a Proteção Civil esta quarta-feira. Há um declínio no número diário de mortes, depois de um pico no dia anterior.

Na terça-feira, morreram 743 pessoas. Isto ocorreu após o registo de 602 mortes na segunda-feira, 650 no domingo e um recorde de 793 no sábado - o maior número diário desde que o contágio começou.

O número total de casos confirmados na Itália subiu para 74.386. Deste número, 9.362 encontram-se totalmente recuperados.

