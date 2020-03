Governo prepara apoio psicológico aos profissionais de saúde 

Com o país a entrar na fase mais grave da pandemia do coronavírus, as autoridades de saúde querem evitar a subida descontrolada dos números.

Na maioria dos casos registados até agora, os primeiros sintomas a aparecer têm sido a tosse e a febre. Os dados mais recentes mostram que mais de 90% dos infetados está a recuperar em casa e esse será o caminho para quem tem sintomas ligeiros.

A Direção-Geral da Saúde confirmou que em Portugal, tal como noutros países, estão a ser usados com sucesso medicamentos do Ébola e da malária para tratar o vírus.

O Governo já tinha prometido apoio na área da saúde mental. Agora, garante que isso vai ser alargado aos profissionais de saúde.