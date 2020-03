Padre coloca fotografias de paroquianos nos bancos da igreja para ter "companhia" durante eucaristia

O padre António Martins, da Diocese da Guarda, está a colocar fotografias de fiéis nos bancos da igreja de Gonçalo para que, no domingo, possa ter a "companhia" dos paroquianos na celebração da eucaristia.

Como as manifestações religiosas com a presença de fiéis estão suspensas devido à pandemia da Covid-19, o sacerdote seguiu o exemplo de outros padres e optou por "encher" a igreja da vila de Gonçalo, na Guarda, com as fotografias dos paroquianos da Comunidade Interparoquial de São João Paulo II (que também abrange as paróquias de Vela, Ramela, Benespera e Seixo Amarelo).

António Martins disse hoje à agência Lusa que a ideia "não é totalmente original" e que decidiu colocá-la em prática porque lhe custa "muito celebrar sozinho".

Com a colocação das fotografias dos paroquianos nos bancos da igreja será possível "visualizar as pessoas" e "recordar alguns lugares onde as pessoas habitualmente se sentam".

"Também tenho tido esse cuidado de procurar colocar as pessoas [Notes:fotografias] mais ou menos nos lugares onde elas se sentam para, também, estarmos, assim, em comunhão", disse.

O sacerdote referiu que as pessoas das paróquias que estão sob a sua responsabilidade sentem-se, "de alguma forma, contentes", por a sua fotografia estar na igreja.

"Sentem que é um lugar especial, é um lugar importante, é um lugar de comunhão, é um lugar de oração. Sentem também que eu rezo por elas e, de alguma forma, estão ali, está ali a sua fotografia", justificou.

O padre António Martins utilizou o Facebook para divulgar a iniciativa e desafiar os paroquianos a enviarem-lhe uma fotografia individual ou da família para as redes sociais Whatsaap e Facebook, comprometendo-se a imprimi-las e a colocá-las nos bancos da igreja de Gonçalo.

O pedido foi "muito bem" aceite e até ao momento já recebeu cerca de 150 fotografias. António Martins acredita que no domingo terá a igreja de Gonçalo "cheia, com fotografias coladas nos bancos".

O sacerdote referiu ainda à Lusa que na quarta-feira já rezou "um bocadinho sozinho" na igreja, onde colocou as primeiras fotografias, indicando que a mesma lhe pareceu "já não tão vazia".

O responsável esclarece que não usará as imagens dos paroquianos "para mais nenhum fim" e, no final da pandemia, quando todos voltarem à igreja, "podem levá-las para casa".

Enquanto as missas estiverem suspensas, também admite transmitir algumas das suas celebrações online ou publicar alguns extratos em vídeos partilhados na internet.