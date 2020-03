Em Resende, voltou a subir o número de infetados no lar da Santa Casa da Misericórdia. São neste momento 33 e também duas vítimas mortais. Há outras instituições do concelho obrigadas a colocar funcionários em quarentena por terem familiares diretos que acusaram positivo no teste à Covid-19. A SIC falou com o presidente da Câmara, Garcez Trindade.

Veja também: