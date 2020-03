O governo britânico vai construir mais dois hospitais de campanha em centros de exposições, em Manchester e Birmingham, para aumentar a capacidade de resposta à pandemia de covid-19, cujo número de casos está a crescer rapidamente.

Desde quinta-feira, o número de pessoas infetadas aumentou em 2.885, para 14.543, adiantou esta sexta-feira o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove, sinal de que "a taxa de infeção tem vindo a duplicar cada três, quatro dias".

Para aumentar a capacidade de resposta, o sistema nacional de saúde (NHS) britânico vai criar mais dois hospitais de campanha nos centros de exposições NEC, em Birmingham, e Manchester CCC, adiantou o presidente executivo do NHS, Simon Stevens, estando em estudo a instalação deste tipo de hospitais.

De acordo com a BBC, o HMS Nightingale de Birmingham, que também vai abranger o País de Gales, terá capacidade para 5.000 camas, e o de Manchester para cerca de 1.000.

Um novo hospital temporário no centro de exposições ExCeL, no leste de Londres, com capacidade para 4.000 camas, já está em construção desde a semana passada.

Stevens disse que atualmente estão hospitalizadas 6.200 pessoas com problemas resultantes da covid-19, e que o NHS reorganizou os hospitais existentes para libertar 33.000 camas para responder à pandemia.

No balanço feito hoje, o Ministério da Saúde deu conta de 759 óbitos de pacientes com covid-19, mais 118 (31%) do que as 578 registadas na quinta-feira.

Gove conduziu a conferência de imprensa diária do governo sobre a crise do coronavírus, pois o primeiro-ministro, Boris Johnson, e o ministro da Saúde, Matt Hancock, tal como o estão em isolamento por terem contraído o vírus SARS-CoV-2.

O diretor geral da Saúde, Chris Witty, que tem estado envolvido nos planos de combate à pandemia, também se queixou de sintomas e entrou em isolamento, mas ainda não tem o resultado do teste que efetuou.

Gove indicou que uma "nova aliança" de empresas, universidades e institutos de investigação vai aumentar a capacidade de testes aos profissionais de saúde para saber se estão infetados, devendo "centenas" ser realizados durante o fim de semana e mais na próxima semana.

O governo britânico tem sido alvo de críticas devido à falta de capacidade para testar pessoas suspeitas de terem contraído a doença e obrigadas a isolar-se, testando apenas aquelas que são hospitalizadas e impedindo o regresso ao trabalho de trabalhadores essenciais, como médicos e enfermeiros.

