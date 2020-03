Os relatos de portugueses a viver em Espanha 

Há duas semanas isolados em casa, os portugueses que vivem em Espanha falam de um cenário assustador em que toda a gente conhece alguém que está infetado com coronavírus.

Espanha é o quarto país do mundo com mais casos de coronavírus (mais de 64 mil) e tem já mais mortos do que a China. Nas últimas 24 horas, 769 pessoas morreram no país, aumentando o número de vítimas mortais para 4.858.

