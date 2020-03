Termina hoje o prazo para os utentes não residentes saírem dos parques de campismo

Os utentes não residentes dos parques de campismo e de caravanismo têm até hoje para abandonar estes espaços, no âmbito das medidas determinadas pelo Governo para conter a propagação do novo coronavírus.

Segundo um despacho da secretária de Estado do Turismo, os utentes que no momento da declaração de estado de emergência residiam a título permanente nestes estabelecimentos turísticos podem, no entanto, permanecer, por forma a "assegurar a resposta à necessidade habitacional".

Rita Marques determinou que "a saída ordeira e tranquila dos utentes" dos parques de campismo e de caravanismo, bem como dos utentes das áreas de serviço de autocaravanas, deveria ser realizada no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data de publicação do diploma, no domingo passado, terminando assim hoje.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Portugal registava na quinta-feira 60 mortes, mais 17 do que na véspera, e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira.