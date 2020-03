Covid-19: Bebé com menos de um ano morre nos EUA

Um bebé com menos de um ano morreu nos Estados Unidos vítima de covid-19, a doença causada por um novo coronavírus, anunciaram este sábado as autoridades do Estado de Illinois.

A doença já provocou mais de 30.000 mortes, dois terços delas na Europa, mas é raro afetar crianças e as vítimas jovens são muito raras.

"Hoje tenho informações terrivelmente tristes para anunciar. Entre as mortes nas últimas 24 horas houve um funcionário do estado (...) e uma criança muito pequena", disse o governador J.B. Pritzker numa conferência de imprensa.

E acrescentou: "Sei até que ponto esta notícia é difícil de aceitar, sobretudo tratando-se de uma criança muito nova".

O departamento de saúde do estado de Illinois precisou depois que se trata de uma criança com menos de um ano, sem precisar se ela sofria de outras patologias.

Os Estados Unidos tornaram-se esta semana no país com mais casos registados de novo coronavírus, que já afetou ali 120.000 pessoas, das quais 2.000 morreram.



A pandemia que surgiu em dezembro na China já matou pelo menos 30.003 pessoas no mundo inteiro, dois terços na Europa, segundo um balanço da AFP às 19:00, a partir de dados oficiais. Há mais de 600.000 casos notificados.

Em Portugal já morreram 100 pessoas e há mais de 5.000 infetadas.