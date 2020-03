Hospitais vão receber material médico vindo da China

As unidades de saúde que estão no combate ao novo coronavírus vão começar a receber mais material médico. Um avião vindo da China chegou ontem a Lisboa com luvas, máscaras e fatos de proteção para os profissionais de saúde.

Portugal também tinha comprado ventiladores e reagentes para os testes de despistagem, mas esse material ainda não estava pronto, pelo que não pôde ser enviado.

Jamila Madeira, secretária de Estado da Saúde, garante que Portugal vai receber carregamentos regulares.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: