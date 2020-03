Já estão em Portugal os 44 trabalhadores que ficaram retidos nas Caraíbas 

Os 44 trabalhadores de uma metalomecânica da Mealhada que ficaram retidos numa ilha das Caraíbas, devido à pandemia do coronavírus, já estão em Portugal.

Os portugueses saíram na sexta-feira à noite de Guadalupe num voo com destino a Paris, onde tinham um autocarro à espera para o regresso a Portugal.

A viagem contou com o apoio do consulado de Portugal em França, que emitiu a documentação necessária para a passagem do veículo nas fronteiras encerradas.

Este sábado, chegaram também a território nacional outros 18 portugueses, vindos das Honduras, México, Guatemala, Salvador e Colômbia.

Foram todos incluídos num voo espanhol de repatriamento. Aterraram em Madrid e seguiram via terrestre para Portugal.

