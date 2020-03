Justiça proíbe campanha do Governo brasileiro que incentiva população a sair de casa

O Brasil tem 111 mortos e 3.904 infetados pelo novo coronavírus, tendo aumentado para 10 o número de estados brasileiros a registar óbitos associados à covid-19.

Com a previsão de entrar na fase mais crítica da doença nos próximos dias, a justiça brasileira proibiu uma campanha publicitária do Governo federal, que incentiva a população a sair do isolamento social.

