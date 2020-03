Marcelo deixa em aberto possível prolongamento do estado de emergência

De visita à Hovione, uma empresa farmacêutica que está a produzir gel desinfetante, Marcelo Rebelo de Sousa deixou em aberto a possibilidade do prolongamento do estado de emergência no país.

Marcelo reforçou o apelo do Governo para que os portugueses fiquem em casa durante o período da Páscoa.

