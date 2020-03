Sobe para 100 o número de mortos por Covid-19 em Portugal. Mais de 5 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 100 mortes e 5.170 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 76 para 100 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 4.268 para 5.170, mais 902 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 21,1%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

No boletim divulgado este sábado pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 32.754 casos suspeitos, dos quais 4.938 aguardam os resultados das análises e 22.646 testes que deram negativo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 3.035 casos e 44 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.287 casos e 27 óbitos. A região Centro regista 647 casos e 28 mortes, o Algarve 106 casos e um morto, o Alentejo 34 casos, os Açores 30 casos e a Madeira 31 casos.

