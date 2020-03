838 vítimas mortais de Covid-19 em Espanha em 24 horas

O número de mortes num só dia em Espanha atingiu um novo recorde: 838. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol, há um total de 6.528 casos do novo coronavírus no país.

Os últimos dados revelam ainda um aumento de 6.549 no número de infetados, menos do que os 8.189 novos casos anunciados no sábado.



Desde o início da pandemia, o país registou um total de 78.797 casos de Covid-19, dos quais 6.528 morreram e 14.709 tiveram alta e são considerados como curados.

Cidade da justiça de Madrid transformada em morgue

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.



Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.