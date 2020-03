Covid-19: BE diz que falta proteger trabalhadores precários e os que já foram despedidos

José Soeiro do Bloco de Esquerda acredita que a retificação do Governo ao diploma do lay-off tornou menos permissiva a possibilidade de a empresa despedir trabalhadores.

O deputado diz ainda que fica a falta proteger os trabalhadores precários e aqueles que foram despedidos antes da empresa requerer o lay-off.

O Executivo clarificou o decreto-lei e as empresas passam assim a não poder fazer despedimentos coletivos ou por extinção do posto de trabalho.

