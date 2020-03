Covid-19: Itália regista 756 mortos nas últimas 24 horas

Itália registou mais 765 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o número de vítimas mortais para 10.779.

Desde o início do surto, o país já registou mais de 97.689 mil casos de coronavírus.

O maior número de mortes em Itália foi registado na sexta-feira, com 919 vítimas mortais. No sábado, o país anunciou a morte de 889 pessoas.

Dos infetados, este domingo, já tinham recuperado 13.030, em comparação com os 12.384 de sábado. Há ainda 3.906 pessoas nos cuidados intensivos, mais 50 pessoas que o último balanço feito pelas autoridades italianas.

A Lombardia é a região mais afetada, tendo registado 416 mortes este domingo.

Mais de 662 mil pessoas já foram infetadas pelo novo coronavírus por todo o mundo e 30.751 morreram.

Governo de Roma vai manter estado de emergência para depois da Páscoa

Ligeira diminuição do número de infetados com o novo coronavírus não abala decisões do Executivo de Itália.

