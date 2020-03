Shaun Best

Uma pessoa morreu no Lar dos Inválidos do Comércio em Lisboa por causa do coronavírus.

No lar, há 11 infetados. O Expresso avança que dois são funcionários e os outros nove são utentes.

Quase todos os trabalhadores foram testados e a análise aos 320 utentes começa na segunda-feira.

Entretanto, a direção afasta a evacuação do lar, mas cerca de 30 idosos autónomos vão ser realojados num hotel da cidade.

A autarquia vai suportar os custos.

