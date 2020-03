"Estado de emergência vai ser renovado pelo menos até maio" 

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o novo coronavírus da perspetiva da saúde e da economia, as possíveis vacinas e a divisão na Europa.

No comentário, revelou que o estado de emergência vai ser renovado pelo menos mais duas vezes, até maio.

O comentador da SIC disse que a partir desta segunda-feira vai ser lançada uma campanha nacional para fazer testes nos lares da terceira idade. De acordo com Marques Mendes, serão feitos 10 mil testes no espaço de várias semanas (300 por dia) e a campanha vai começar por Lisboa, Évora, Guarda e Algarve.

O comentador revelou ainda que a Segurança Social fará a transferência para os trabalhadores em lay-off ao dia 28 de cada mês.