França regista mais 292 mortes por coronavírus 

As autoridades francesas revelaram este domingo que foram registadas 292 novas mortes por causa do coronavírus no país, um aumento de 13% em relação aos dados revelados no sábado.

Desde 1 de março, morreram 2.606 pessoas em França e já foram registados 40.174 casos de infeção da covid-19.

A contagem do número de mortes tem sido feita apenas através das pessoas que morrem nos hospitais franceses.

França continua a ter que enviar os novos doentes críticos com coronavírus para outros países. O sistema de saúde está assoberbado e sem capacidade de resposta para o crescente número de infetados.

