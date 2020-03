O Papa Francisco subscreveu o apelo de António Guterres, que apelou a um cessar fogo global para que o mundo se dedique ao combate à pandemia do novo coronavírus. O desejo do Secretário-Geral das Nações Unidas foi reforçado pelo pedido do Papa para que os conflitos terminem e que se abram corredores humanitários.

